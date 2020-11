Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Gaststätte

RüsselsheimRüsselsheim (ots)

Eine Gaststätte am Löwenplatz suchten sich Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (22.11.) für ihren Einbruch aus. Die Unbekannten drangen gewaltsam durch ein Tür in den Innenraum des Lokals ein und stahlen anschließend aus einer Kasse rund 250 Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

