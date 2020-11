Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen gesucht, mit PKW aufgefahren und geflüchtet,

65451 Kelsterbach

Am Freitag, 20.11.2020 gegen 15:15 Uhr, fuhr ein PKW in Kelsterbach die Friedensstraße in Richtung Mörfelder Straße. Im Bereich des Rathauses fuhr er in das Heck eines am Fahrbahnrand haltenden Transporters. Anschließend bog der PKW in die Mörfelder Straße in Richtung Unterführung ab. Zeugen gesucht, Hinweise an die Polizeistation Kelsterbach unter Tel. 06107 / 71980 erbeten

