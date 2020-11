Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Kriminelle brechen in Gartenhütte ein

Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots)

In eine Gartenhütte in der Klein-Zimmerner-Straße brachen Kriminelle ein und endwendeten unter anderem Autoreifen. Der Einbruch wurde am Samstagvormittag (21.11.) bemerkt und kann bis zum Donnerstagnachmittag (19.11.) zurückliegen.

Nachdem sich die Unbekannten Zutritt zum Grundstück verschafften, gelangten sie unter Gewalteinwirkung in den Schuppen. Neben vier Winterreifen samt Ständer, erbeuteten sie eine Heckenschere und eine Wasserpumpe. Im Anschluss suchten sie das Weite. Wie sie ihre Beute abtransportieren konnten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell