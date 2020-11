Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim - Vermisster 70-jähriger Patient aus dem Krankenhaus in Heppenheim wohlbehalten aufgefunden.

HeppenheimHeppenheim (ots)

Der seit dem Freitagnachmittag (20.11.2020) aus dem Krankenhaus in Heppenheim vermisste, 70-jährige Patient konnte wohlbehalten aufgefunden werden (wir hatten mit den Auftragsnummern 4229613 und 4229617 darüber berichtet). Wie die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim am Samstagmorgen (21.11.2020), gegen 01:25 Uhr telefonisch mitteilte, war der 70-jähriger in einer Regionalbahn zwischen Biblis und Mannheim einer Zugbegleiterin aufgefallen. Der Vermisste konnte inzwischen wohlbehalten ins Krankenhaus nach Heppenheim zurückgebracht werden. Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151 / 969-3030

