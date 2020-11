Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf - Kiosk mit Internet-Cafe überfallen - Täter flüchten ohne Beute - Polizei bittet um Hinweise.

Mörfelden-WalldorfMörfelden-Walldorf (ots)

Am gestrigen Freitag (20.11.2020) wurde ein Kiosk mit Internet-Café in Mörfelden, in der Langener Straße überfallen. Gegen 18:25 Uhr betraten zwei mit schwarzen Sturmhauben maskierte Männer den Kiosk. Einer hielt eine schwarze Pistole in der Hand und forderte von dem 34-jährigen Angestellten Geld. Ein von den Tätern bis dahin unbemerkt gebliebener, 37-jähriger Kunde des Kiosks ergriff daraufhin einen Hocker und drohte den Tätern. Diese rannten ohne Beute aus dem Kiosk, zunächst auf der Langener Straße stadtauswärts und dann in die Seegasse. Dort verlor sich ihre Spur. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg. Der erste Täter war ca. 150 cm groß, schlank und hatte schwarze, lockige Haare. Er war schwarz gekleidet und hielt Pistole in der Hand. Der zweite Täter war ca. 180 cm groß und trug ebenfalls schwarze Kleidung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0. Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151 / 969-3030

