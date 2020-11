Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Patient aus Krankenhaus vermisst - Polizei bittet um Hinweise.

HeppenheimHeppenheim (ots)

Seit Samstagnachmittag (20.11.2020) wird aus dem Krankenhaus in Heppenheim ein Patient vermisst. Der 70-jährige Mann aus Lampertheim war letztmals um 16:20 Uhr in der Klink gesehen worden. Er ist zeitweise orientierungslos und trägt für die aktuelle Witterung nur unzureichende Bekleidung. Umfangreiche Suchmaßnahmen, in die zeitweise auch der Polizeihubschrauber eingesetzt war, verliefen bislang ergebnislos. Derzeit suchen Personenspürhunde nach dem Mann. Der Vermisste ist ca. 160cm groß, hat eine kräftige Statur und einen weißen Vollbart. Er ist mit einem graublauen Kapuzenpulli mit weißer Aufschrift und einer Jeans bekleidet. Die Polizei in Heppenheim bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06252 / 7060 oder der Notrufnummer 110. Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151 / 969-3030

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell