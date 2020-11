Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Radfahrer beschädigt geparkten BMW auf dem Parkplatz des Raiffeisen-Marktes in Michelstadt

MichelstadtMichelstadt (ots)

Nach ersten Ermittlungen stellte die 37- jährige Michelstädterin am Freitag, 20.11.2020 ihren BMW gegen 8 Uhr auf dem Parkplatz der Raiffeisen ab. Als sie um 11 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass der Pkw im Heckbereich mehrere Lackschäden vorwies. Aufgrund des vorhandenen Spurenbildes und der Beschädigungen am BMW ist davon auszugehen, dass ein Radfahrer am Heck des BMW hängenblieb und dadurch einen Schaden von ca. 1000 EUR anrichtete. Anschließend setzte der Verursacher seinen Weg fort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Erbach unter der Tel.-Nr. 06062-9530 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Odenwald

Polizeistation Erbach

Neue Lustgartenstraße 7

64711 Erbach

PHK Scheidel

Telefon: 06062 / 953-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell