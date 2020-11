POL-DA: Groß-Zimmern: Zeugen nach Unfall gesucht

Polizeipräsidium Südhessen

Groß-Zimmern: Zeugen nach Unfall gesucht

Groß-Zimmern

Nachdem sich am Freitagmorgen (20.11.) ein Unfall auf der Danziger Straße ereignete und sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit im Anschluss entfernte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die 41-jährige Radfahrerin war gegen 7 Uhr mit ihrem grauen Bike in Richtung Waldstraße unterwegs, als ihr plötzlich ein unbekannter Fahrzeugführer hinten gegen das Rad fuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 41-Jährige und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Der unbekannte Wagenlenker entfernte sich nach dem Aufprall vom Unfallort. Am Mountainbike entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Wagen des Verursachers wurde als dunkel beschrieben und könnte Schäden, in Form eines fehlenden Außenspiegels, aufweisen.

Die Polizeistation in Dieburg ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Unfallwagens geben? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06071/96560 zu erreichen.

