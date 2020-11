Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Zeugen nach Handtaschenraub gesucht

Ginsheim-GustavsburgGinsheim-Gustavsburg (ots)

Nachdem ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag (19.11.) die Handtasche einer 43-Jährigen in der Beethovenstraße entriss, sucht die Polizei nach Zeugen.

Gerade als die 43-Jährige zu Fuß in Richtung Mainspitze lief, wurde sie nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 16.50 Uhr von einem unbekannten Mann angerempelt. Ersten Erkenntnissen zufolge, kam der Unbekannte angerannt und riss ihr die Tasche aus der Hand. Die 43-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, dennoch wurde bei dem Angriff ihre Jacke beschädigt. Im Anschluss flüchtete er fußläufig mit der Beute in Richtung Mainspitze. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief ergebnislos.

Der Flüchtige soll circa 1,80 Meter groß sein. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit rot-weißer Aufschrift und einer schwarzen Jogginghose. Auf seinen dunklen Schuhen waren weiße Embleme zu erkennen.

In der schwarzen Tasche befanden sich neben persönlichen Ausweisdokumenten, unter anderem ihr Portemonnaie und Bargeld. Durch einen Spaziergänger konnte die Handtasche am gleichen Abend in der Nähe des Tatorts aufgefunden und der Polizei übergeben werden. Hierbei wurde ein Teil des Inhalts offenbar von dem Unbekannten herausgenommen.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern der AG Jaguar in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-2610 oder -2620 im Zeitraum von Montag-Freitag, 8-16 Uhr, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

