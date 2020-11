Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Mit 2,84 Promille in Wagen gekracht

TreburTrebur (ots)

Weil eine 43-Jährige am Donnerstagabend (19.11.), gegen 21.40 Uhr, mit 2,84 Promille in der Oderstraße in ein geparktes Fahrzeug krachte, wird sie sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Die 43 Jahre alte Wagenlenkerin war mit ihrem schwarzen Opel in Richtung Nauheimer Straße unterwegs, als sie plötzlich von der Fahrbahn abkam und in ein geparktes Fahrzeug krachte. Der blaue Opel war am Fahrbahnrand abgestellt und zum Unfallzeitpunkt unbesetzt. An beiden Wägen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die 43-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein im Anschluss durchgeführter Test zeigte 2,84 Promille an, weshalb sie die Ordnungshüter mit auf die Polizeistation nach Groß-Gerau begleiten musste. Hier musste sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihren Führerschein abgeben. Im Anschluss der Maßnahmen konnte sie die Dienststelle verlassen. Sie wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Ob der Alkoholkonsum ursächlich für den Unfall war, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell