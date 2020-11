Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Unbekannte schlagen 28-Jährigen nieder

Hintergründe unklar

Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet?

DarmstadtDarmstadt (ots)

Aus noch nicht bekannten Gründen hatten es zwei Täter am Donnerstagabend (19.11.) auf einen 28-Jährigen in der Ringstraße abgesehen.

Gegen 20 Uhr hatte sich das Duo dem Mann aus Darmstadt genähert und plötzlich mit einem Schlagstock auf den 28-Jährigen eingeschlagen. Im Anschluss traten sie die Flucht in unbekannte Richtung an. Durch die Schläge erlitt der Mann Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Hintergründe sowie Motive der Täter sind bislang noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Beide Täter sollen maskiert gewesen sein. Weitere Details einer Personenbeschreibung liegen den ermittelnden Beamten nicht vor. Vor diesem Hintergrund sucht die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt Augenzeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06157/95090, mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

