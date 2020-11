Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach: Zeuge für Unfallflucht gesucht

ErbachErbach (ots)

Am Donnerstag 19.11.2020 in der Zeit von 12:00-16:15 Uhr wurde ein dunkler VW Polo auf dem Parkplatz des KKH Erbach durch ein weiteres Fz beschädigt. Vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke touchierte der weiterer Pkw, den gegenüber der Parklücke geparkten Polo und beschädigte diesen hierbei leicht. Anschliessend verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Erbach (06062/953-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Odenwald

Polizeistation Erbach

Neue Lustgartenstraße 7

64711 Erbach

$user.getFirstName(Blümlein, PHK-in) $user.getName()

Telefon: 06062 / 953-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell