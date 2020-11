Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Täterduo steigt in Imbiss ein

ViernheimViernheim (ots)

Eine Videokamera hat zwei Personen am Donnerstag (19.11.) zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr in der Mannheimer Straße, Nähe der Autobahn 6, aufgenommen, wie sie die Zugangstür zu einem asiatischen Imbiss aufgebrochen haben. Von dort gelangten sie durch eine weitere Tür in den Verkaufsraum, aus dem sie eine rote Geldbörse mit mehreren Hundert Euro gestohlen haben. Im Anschluss ist das Duo in Richtung Autobahn und mutmaßlich weiter den Weg, parallel zur Autobahn zurück nach Viernheim geflohen.

Die Gesuchten haben ein jugendliches Aussehen. Einer von ihnen war mit einem roten Kapuzenpullover bekleidet. Während der Tat haben beide Täter Handschuhe getragen.

Die Ermittlungsgruppe in Viernheim hofft neben der Videoauswertung auch auf Zeugenhinweise, die auf die Spur der Gesuchten führen. Telefonisch sind die fallzuständigen Beamten unter der Rufnummer 06204 / 93770 zu erreichen.

