Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Wichtiger Zeuge nach Unfallflucht gesucht

RüsselsheimRüsselsheim (ots)

Nachdem sich am Mittwochmittag (18.11.), gegen 12.45 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht in der Brandenburger Straße ereignete, sucht die Polizei insbesondere nach einem wichtigen Zeugen.

Der Besitzer des schwarzen Opels stellte seinen Wagen auf einem dortigen Parkplatz ab. Als er zurückkam bemerkte er, dass sein Wagen auf der Fahrerseite mehrere Schäden aufwies. Ein vermeintlicher Zeuge hinterließ am Opel einen Zettel mit Hinweisen zum mutmaßlichen Unfallverursacher. Hier soll eine Wagenlenkerin mit ihrem roten Fahrzeug beim Ausparken gegen den geparkten Opel gefahren und sich danach von der Unfallstellte entfernt haben.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizeistation in Rüsselsheim um Kontaktaufnahme, insbesondere des Zeugens oder der Zeugin, die den Hinweis-Zettel am grauen Opel hinterlassen haben. Auch andere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

