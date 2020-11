Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Rauschgiftermittler durchsuchen Wohnung und werden fündig

18.000 Euro Bargeld und Drogen sichergestellt

WeiterstadtWeiterstadt (ots)

Wegen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und dem Verdacht der illegalen Einfuhr von Cannabis werden sich zwei 32 und 29 Jahre alte Brüder aus Weiterstadt verantworten müssen. Bereits im Februar 2020 waren die Beamten des Kommissariats 34 einem der Tatverdächtigen im Rahmen von Ermittlungen auf die Spur gekommen. In diesem Zusammenhang erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Mittwoch (18.11.) die Durchsuchung der Wohnung samt Kellerräume. In den Räumen wurden die Beamten fündig und beschlagnahmten mehr als 250 Gramm Marihuana, 156 Gramm Cannabisstängel, rund 48 Gramm Haschisch, eine Feinwaage sowie 18.000 Euro Bargeld, bei dem es sich nach Einschätzung der Beamten um Drogengeld handeln dürfte.

Beide Tatverdächtigen wurden festgenommen und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie werden sich nun zukünftig in gleich mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell