Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Jugendliche geraten in Streit

Polizei nimmt 17-Jährigen fest und stellt Messer sicher

Groß-ZimmernGroß-Zimmern (ots)

Aus noch nicht bekannten Gründen gerieten zwei 16 und 17-Jährige am Mittwochnachmittag (18.11.) an einer Bushaltestelle in der Waldstraße in Streit. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie beobachten konnten, wie der 17-Jährige seinen Kontrahenten mit Fäusten in das Gesicht schlug und unter Vorhalt eines Messers bedrohte. Durch die Schläge wurde der 16-Jährige aus Roßdorf leicht verletzt. Als die Zeugen schlichtend eingriffen, trat der junge Mann aus Groß-Zimmern die Flucht an. Diese währte nicht lange. Die alarmierte Streife nahm den Beschriebenen im Bereich der Röntgenstraße fest und stellte ein von ihm mitgeführtes Messer sicher. Er wurde mit zur Wache genommen und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen.

Warum die Jugendlichen in Streit geraten waren ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg (Rufnummer 06071/9656-0) wegen des Verdachts der Bedrohung und Körperverletzung eingeleitet hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell