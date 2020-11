Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt/ Wembach: Zeugen nach Einbruchsversuch in Einfamilienhaus gesucht

Ober-RamstadtOber-Ramstadt (ots)

Nach dem Versuch von noch unbekannten Tätern, in der Zeit zwischen Montag (16.11.) und Mittwoch (18.11.),in ein Einfamilienhaus "An der Weed" einzubrechen, hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. An der Eingangstür hatten die Bewohner die Hebelspuren der Täter entdeckt und die Polizei informiert. Diese nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell