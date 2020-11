Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Aufmerksame Zeugen vereiteln Fahrraddiebstahl

39-Jähriger nach Festnahme in Justizvollzugsanstalt gebracht

DarmstadtDarmstadt (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann sitzt seit seiner Festnahme am Mittwochnachmittag (18.11.) in einer Justizvollzuganstalt. Der Tatverdächtige war zuvor, zusammen mit seinem 30-jährigen Begleiter, bei einem versuchten Fahrraddiebstahl im Zweifalltorweg von Zeugen beobachtet worden. Gegen 16 Uhr hatte sich dort das Duo, ausgestattet mit einer Säge und Hebelwerkzeug, an zwei Fahrrädern zu schaffen gemacht. Weil die Schlösser der Drahtesel standhielten, schnappten sich die beiden kurzerhand eines der Räder und trugen es samt Schloss davon. Die von den aufmerksamen Zeugen alarmierte und hinzueilende Streife, nahm die beiden Tatverdächtigen nur wenige Meter weiter fest und stellten die Beute sicher. Bei der Überprüfung der Angetroffenen zeigte sich, dass gegen den 39 -Jährigen ein Zahlungshaftbefehl über 150 Tage bestand. Weil er die Strafe nicht zahlen konnte, endete sein Tag schlussendlich in einer Justizvollzugsanstalt. Sein Komplize wurde nach Abschluss der Anzeigenerstattung wieder entlassen. Beide werden sich wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

