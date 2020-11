Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim, Darmstädter Straße, Tankstelle überfallen

HeppenheimHeppenheim (ots)

Ein dunkel gekleideter Mann, der mit einem Schal und einer Baseballkappe "maskiert" war, hat am Mittwochabend (18.11.) gegen 21:30 Uhr die Tankstelle in der Darmstädter Straße überfallen. Er bedrohte den Tankstellenkassierer mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Kasseninhalts. Mit dem Geld aus der Kasse in Höhe von ca. 500EUR flüchtete er erst zu Fuß und weiter auf einem Damenfahrrad. Es wurde niemand verletzt. Der Täter wurde auf seiner Flucht von Zeugen gesehen, konnte aber trotz intensiven Fahndungsmaßnahmen noch nicht gefasst werden. Vor der Tat und bei seiner Flucht soll er eine rote Jacke getragen haben. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter 06262-7060 zu melden. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei Heppenheim. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungs- und Lagedienst

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 3030

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell