Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Verkehrsunfallflucht --- Zeugen werden gesucht

ViernheimViernheim (ots)

Am Mittwoch, 18.11.2020, um 13:38 Uhr ereignete sich in Viernheim, in Ladenburger Straße ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug beschädigte einen geparkten Pkw im vorderen linken Fahrzeugbereich und verursachte Sachschaden von mindestens 4.000 EUR.

Der Fahrzeuglenker entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter Tel. 06206 / 9440-0 in Verbindung zu setzen.

