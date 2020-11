Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen gesucht

HirschhornHirschhorn (ots)

Am Dienstag (17.11.2020) zwischen 06:00 und 11:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Opel Corsa in der Hauptstraße Einmündung Langenthaler Straße. Hierbei wurde der Opel im Bereich der Fahrerseite leicht beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mindestens 450 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten in Hirschhorn unter 06272-9305-0 entgegen."

