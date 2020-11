Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Kriminelle machen sich an mehreren Fahrzeugen zu schaffen

Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-WalldorfMörfelden-Walldorf (ots)

Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, machten sich Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Montagmittag (16.11.) und Dienstagmorgen (17.11.) an mindestens neun Fahrzeugen im Stadtgebiet zu schaffen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand suchten die Unbekannten mehrere geparkte Fahrzeuge auf und verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugriff in die Innenräume.

So gelangten die Kriminellen auch in den Innenraum zweier schwarzer Audis, die im Kornblumenweg parkten. Aus einem der Wägen entwendeten sie unter anderem persönliche Ausweisdokumente. Auch ein schwarzer BMW, abgestellt im Taubenweg, rückte in das Visier der Unbekannten. Hieraus erbeuteten sie unter anderem Geld und Zigaretten. Schlüssel und Parfum entwendeten sie aus einem schwarzen Opel im Fasanenweg. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wie die Kriminellen vorgingen und ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Mörfelden-Walldorf ist mit den Fällen betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06105/40060 zu erreichen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4766261

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell