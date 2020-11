Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Duo überfällt 86-Jährige im Treppenhaus

16-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft

Ginsheim-GustavsburgGinsheim-Gustavsburg (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem eine 86-Jährige am Montagabend (16.11.) im Treppenhaus ihres Wohnhauses "Im Mittelfeld" von zwei jungen Männern überfallen worden war, konnte die Polizei einen schnellen Fahndungserfolg verzeichnen.

Die lebensältere Dame befand sich auf dem Weg zu ihrer Wohnung, als ihr offenbar zwei junge Männer folgten. Gegen 17.50 Uhr riss ihr nach derzeitigem Kenntnisstand einer der beiden Tatverdächtigen die Tasche aus der Hand. Im Anschluss entfernten sich der 16- und 18-Jährige umgehend von dem Wohnhaus. Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen konnten die Flüchtigen festgenommen werden. Auch die Handtasche der Frau konnten die Beamten auf dem Fluchtweg sicherstellen.

Weil der 16 Jahre alte Wiesbadener im Verdacht steht weitere Straftaten im Raum Groß-Gerau sowie in Wiesbaden begangen zu haben, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden am Dienstag (17.11.) einem Haftrichter des Amtsgerichts Wiesbaden vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an und schickte den 16-jährigen Tatverdächtigen im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Der zweite Tatverdächtige, ein 18-jähriger Wiesbadener, wurde nach den polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Mit den andauernden Ermittlungen sind die Beamten der "AG Jaguar" des Polizeipräsidiums Westhessen betraut.

