Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Zeugen gesucht

DarmstadtDarmstadt (ots)

Im Zusammenhang mit Einbrüchen in mindestens drei Gartenhütten suchen die Beamten von der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Die ins Visier geratenen Hütten gehören zu einer Kleingartenanlage in der Otto-Berndt-Straße. Die Tatzeit wird zwischen Donnerstag (12.11.), 17 Uhr und Freitagmittag (13.11.) eingegrenzt. Gewaltsam hatten sich die noch unbekannten Täter Zugang zu den Räumen verschafft und dort unter anderem Werkzeuge und Bargeld entwendet. Wer die Unbekannten beobachten konnte, wird gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

