Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zielrichtung zurückgelassene Wertgegenstände

Kriminelle ziehen nachts durch Walldorf

Mörfelden-WalldorfMörfelden-Walldorf (ots)

In der nacht zum Dienstag (17.11.) sind Kriminelle durch den Stadtteil gezogen und hatten es auf zurückgelassene Wertgegenstände in geparkten Fahrzeugen abgesehen. Vermutlich in den frühen Morgenstunden im Schutze der Dunkelheit gelangten die bislang noch unbekannten Täter im Bäckerweg, in der Flughafenstraße und im Savoyen-Ring in vier abgestellte Autos. Wie sie sich Zugang zu den Innenräumen verschaffen konnten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem zurückgelassene Schlüssel, hochwertige Brillen und eine Funkfernbedienung. Gegen 3.20 Uhr wurden Anwohner im Savoyen-Ring auf die Tat aufmerksam. Ein Tatverdächtiger flüchtete anschließend mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Ob er Komplizen hatte, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nehmen die Ermittler der Rüsselsheimer Kriminalpolizei (K 21/22) unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

