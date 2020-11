Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Mörfelden-WalldorfMörfelden-Walldorf (ots)

In der Zeit zwischen dem 11. und 12. November haben bislang noch unbekannte Täter mehrere Rampen und den Boden im Bereich eines Skateparks in der Okrifteler Straße mit Farbe besprüht. Unter anderem stellten Zeugen Hakenkreuze in pinker Farbe fest und erstatteten Strafanzeige bei der Polizei. Hinweise nimmt die Rüsselsheimer Kripo unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

