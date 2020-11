Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Sporthalle

2000 Euro Sachschaden

DarmstadtDarmstadt (ots)

Einen Schaden von rund 2000 Euro haben bislang noch unbekannte Täter an dem Gebäude einer Vereinssporthalle in der Heinrich-Fuhr-Straße verursacht. Am Montag (16.11.) in der Zeit zwischen 19 Uhr und 23 Uhr warfen die Kriminellen mit mehreren Steinen die Scheiben der Halle ein und verschafften sich somit gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Die Ermittlungsgruppe-City ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

