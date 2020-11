Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Nachtragsmeldung zu Auffinden von Fahrzeugteilen

Büttelborn/ Klein-GerauBüttelborn/ Klein-Gerau (ots)

Nachdem ein Spaziergänger am frühen Abend des 15.11.20 im Kurt-Schumacher-Ring/ Ecke Schwalbenweg mehrere Fahrzeugteile gefunden und dies der Polizeistation Groß-Gerau gemeldet hatte (wir haben berichtet), meldete sich heute die Geschädigte am heutigen Vormittag bei der Polizei. Demnach parkte die 23 jährige Frau aus Büttelborn ihren Opel Adam, gegen 17.30 Uhr, an der Unfallörtlichkeit. Der Tatzeitraum dürfte daher zwischen 17.30 Uhr und 19.25 Uhr liegen. Am Auto der jungen Frau wurde der linke Außenspiegel durch einen bislang flüchtigen Unfallverursacher beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 400EUR geschätzt. Bei dem Fahrzeug des Verursachers dürfte es sich um ein Modell des Herstellers Ford gehandelt haben, wie aufgefundene Teile vermuten lassen. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Groß-Gerau, unter 06152-1750, zu melden.

