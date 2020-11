Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Laute Wohnungseinbrecher machen Anwohner aufmerksam

KelsterbachKelsterbach (ots)

Weil sich Einbrecher mit einem Riesenlärm an der Eingangstür einer derzeit unbewohnten Wohnung in der Tannenstraße zu schaffen machten, verständigten Anwohner in der Nacht zum Sonntag (15.11.), gegen 1.30 Uhr, die Polizei.

An der erheblich beschädigten Tür stellten die Beamten anschließend frische Aufbruchspuren fest. Von den Tätern fehlte jedoch jede Spur und eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen fanden die Ordnungshüter in der von den Kriminellen ins Visier genommenen Wohnung später rund 70 Gramm Marihuana und einen größeren Geldbetrag. Die Polizei stellte alles sicher. An der Suche war auch ein Drogenspürhund des Polizeipräsidiums Südhessen beteiligt.

Auf den von dem Einbruch betroffenen Wohnungsinhaber kommt nun auch noch ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell