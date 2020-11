Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: 76-Jährige Seniorin gibt Handtaschenräuber das Nachsehen

BischofsheimBischofsheim (ots)

Einer 76 Jahre alten Frau, näherte sich am Sonntagnachmittag (15.11.), gegen 15.00 Uhr, beim Spaziergang in der Frankfurter Straße, auf Höhe der dortigen Bushaltestelle, ein Unbekannter von hinten und versuchte der Frau die Handtasche zu entreißen.

Die 76-Jährige konnten die Tasche jedoch festhalten. Als bei dem Gezerre aqnschließend der Griff der Handtasche abriss, ließ der Kriminelle von seinem Tun ab und flüchtete ohne Beute vom Tatort.

Der Flüchtige ist maximal 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hat laut Aussage der Frau ein südländisches Erscheinungsbild. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Rufnummer 06142/6960.

