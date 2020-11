Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Einbruch in Fahrradgeschäft

Wer kann Hinweise geben?

Groß-ZimmernGroß-Zimmern (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (14.11.) und Montag (16.11.) haben sich ungebetene Besucher gewaltsam Zugang zu einem Fahrradgeschäft in der Robert-Koch-Straße verschafft. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Täter unter anderem Geld aus der Kasse und diverses Fahrradzubehör. Der Wert der Beute wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt, der verursachte Schaden auf rund 1000 Euro beziffert. Die Darmstädter Kripo ermittelt. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten des Kommissariats 21/22 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

