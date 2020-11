Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Mit Trennschleifer massiven Standtresor geöffnet

BirkenauBirkenau (ots)

Mit einem Trennschleifer konnten Einbrecher einen massiven Standtresor in einem Haus im Lettenweg öffnen und das dort deponierte Geld und hochwertigen Schmuck entwenden. Während der Abwesenheit der Hauseigentümer am Sonntag (15.11.) zwischen 16.30 Uhr und 20.20 Uhr kletterten die Täter zunächst an ein Fenster im ersten Obergeschoss, um durch dieses einsteigen zu können. In der Folge haben sie den bis zu 400 Kilogramm schweren Tresor mit einem Trennschleifer bearbeitet.

Möglicherweise sind Personen und Fahrzeuge aufgefallen, auch schon Tage zuvor. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim ist auf der Suche nach Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Telefon: 06252 / 7060.

