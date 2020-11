Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Streit zwischen Männern eskaliert

42-Jähriger festgenommen

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

BabenhausenBabenhausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Am frühen Sonntagmorgen (15.11.) kam es in einer Wohnung in der Marienstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ersten Ermittlungen zufolge war der Streit kurz vor 2 Uhr eskaliert. In diesem Zusammenhang wurde ein 51-Jähriger von seinem Kontrahenten durch einen Messerstich schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht hinsichtlich der Schwere keine Lebensgefahr. Noch vor Ort wurde der Tatverdächtige, ein 42 Jahre alter Mann aus Babenhausen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft in Darmstadt und die Kriminalpolizei (K10) haben die Ermittlungen übernommen und gehen derzeit von einer gefährlichen Körperverletzung aus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wird der Festgenommene noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

