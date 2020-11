Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg-Habitzheim: Täter erbeuten Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus

OtzbergOtzberg (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben noch unbekannte Täter am Dienstag (10.11.) ein Einfamilienhaus in der Goethestraße heimgesucht. Zwischen 11 Uhr und 22 Uhr hatten sich die ungebetenen Besucher gewaltsam Zugang zu dem Anwesen verschafft, die Räume nach Wertgegenständen durchsucht und dabei Schmuck erbeutet. Der Gesamtschaden wird derzeit auf über 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Kripo in Darmstadt (K21/22) zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell