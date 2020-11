Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Imbiss mit roter Farbe besprüht

DarmstadtDarmstadt (ots)

Ein Imbiss in der Alexanderstraße geriet in der Nacht zum Samstag (13.-14.11.) in das Visier von Kriminellen. Mit roter Farbe sprühten die Täter einen roten Davidstern auf den verglasten Außenbereich des Restaurants und flüchteten. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Das Kommissariat ZK 10 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise zu den Verursachern entgegen.

