Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Gartenparzelle und Wohnwagen im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

RüsselsheimRüsselsheim (ots)

Eine Gartenparzelle und zwei Wohnwagen in der Kranichstraße rückten in das Visier Krimineller. Der Aufbruch wurde am Freitagmittag (13.11.) bemerkt und kann bis zum vergangenen Montag, den 9. November, zurückliegen.

Zunächst verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Gelände der Parzelle und gelangten unter Gewalteinwirkung in eine dortige Gartenhütte. Diese durchsuchten sie offenbar nach potenzieller Beute. Auch an zwei Wohnwagen, die auf dem Gelände standen, machten sich die Kriminellen zu schaffen. Ersten Erkenntnissen zufolge, entwendeten sie einen Kompressor und suchten im Anschluss das Weite. Ob sie weitere Beute machten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

