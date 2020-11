Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Täter schlagen Scheibe mit Gullydeckel ein

Wer hat etwas bemerkt?

PfungstadtPfungstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (15.11.) haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Mühlstraße getrieben und einen Lebensmittelmarkt heimgesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge nutzen die Kriminellen einen Gullydeckel und warfen damit die Scheibe der Eingangstür ein. Über das entstandene Loch verschafften sie sich Zugang zu dem Verkaufsraum und entwendeten unter anderem Tabak. Die Tatzeit dürfte nach ersten Ermittlungen kurz vor 6 Uhr liegen. Die Kripo in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtete haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/96990, mit den Beamten des Kommissariats 21/22 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell