Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Gewächshaus von Vandalen mit Farbe beschmiert

1000 Euro Schaden

GriesheimGriesheim (ots)

Mit schwarzer und silberner Farbe haben noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag (14.-15.11.) ein Gewächshaus in der Pfützenstra0e beschmiert. Der dabei verursachte Schaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Griesheim hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06155/83850 entgegen.

