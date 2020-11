Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gelegenheit macht Diebe

Kriminelle entwenden Schmuck aus Auto

DarmstadtDarmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend (14.11.), 17 Uhr und Sonntagnachmittag (15.11.) 14 Uhr haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Fichtestraße getrieben. Dabei gerieten Wertgegenstände, zurückgelassen in einem weißen Tiguan, in das Visier der Täter. Auf noch nicht bekanntem Weg verschafften sich die Unbekannten Zugang zu dem Innenraum, schnappten sich Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten. Die Darmstädter Kripo (21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

