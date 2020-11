Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal /Nieder-Ramstadt: Wertgegenstände locken Diebe an

Laptop aus Auto entwendet

MühltalMühltal (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (14.11.), 21 Uhr und Sonntag (15.11.), 16 Uhr hatten es noch unbekannte Täter auf einen Laptop samt Tasche, zurückgelassen in einem geparkten Auto in der Straße "zur Eichwiese", abgesehen. Auf welchem Weg sich die Täter Zugang zu dem weißen Opel Vivaro verschafften ist derzeit noch unbekannt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06154/63300 sachdienliche Hinweise entgegen.

