Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Münster-Altheim: Sachbeschädigung an geparktem Wohnmobil an zwei aufeinanderfolgenden Tagen

MünsterMünster (ots)

Ein im Münsterer Ortsteil Altheim abgestelltes auffälliges schwarzes Wohnmobil wurde an zwei aufeinanderfolgenden Tagen durch Zerkratzen beschädigt. Nachdem gestern (Samstag) ein Schaden an der rechten Fahrzeugseite festgestellt wurde, mussten die Eigentümer heute erneut eine Beschädigung, diesmal an der linken Fahrzeugseite, feststellen. Das schwarze Wohnmobil war zu den jeweiligen Tatzeiten im Münsterer Ortsteil Altheim in der Kirchstraße vor der Hausnummer 45 abgestellt.

Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu wenden.

