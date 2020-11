POL-ERB: Reichelsheim/Spreng: Unfall mit leichtverletztem Fahrer

Polizeipräsidium Südhessen

Am Samstag, 14.11.2020, gegen 12:55 Uhr erreignete sich auf der B47 aus Richtung Hutzwiese kommend in Richtung Spreng ein Unfall mit leichtverletztem Fahrer. In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fz gegen einen Baum. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe 25.000,-Euro, der Fahrer erlitt Prellungen. Die Strecke musste teilweise zur Bergung des Fahrzeuges gesperrt werden.

