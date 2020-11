Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach: Fenster von Gemeindeverwaltung von Unbekannten beschädigt

5000 Euro Sachschaden

Alsbach-HähnleinAlsbach-Hähnlein (ots)

In der Nacht zum Freitag (12.-13.11.) haben noch unbekannte Täter ein Fenster am Gebäude der Gemeindeverwaltung in der Bickenbacher Straße beschädigt. In der Sicherheitsglasscheibe entstand ein Loch. Der Schaden wird auf mindestens 5000 Euro beziffert. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06157/9509-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

