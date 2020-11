Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen gesucht

BirkenauBirkenau (ots)

Am 13.11.2020 gegen 07:00 Uhr kam es in Birkenau auf der zweispurigen Fahrbahn der B 38, aus Fahrtrichtung Mörlenbach in Richtung Saukopftunnel, zu einer Verkehrsunfallflucht. Während eines Überholvorgangs wurde ein schwarzer Mercedes-Kombi von der Fahrbahn abgedrängt, kam hierdurch ins Schleudern und schließlich im Graben der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Fahrzeugführerin des schwarzen Mercedes-Kombi erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Flüchtig ist ein silberner PKW, der in Richtung Saukopftunnel davonfuhr.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeistation Heppenheim unter Tel.: 06252-706-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Heppenheim

Weiherhausstr. 21

64646 Heppenheim



Telefon: 06252 / 7060

SB´in Preiß, POK´ in, i. A. Hohmann, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell