Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: An mindestens sechs Fahrzeugen Spiegel abgetreten/Zeugen gesucht

RüsselsheimRüsselsheim (ots)

An mindestens sechs am Straßenrand in der Donaustraße geparkten Autos, traten Unbekannte zwischen Mittwoch (11.11.) und Donnerstag (12.11.) jeweils die linken Außenspiegel ab.

Die Polizei in Rüsselsheim bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben sowie weitere betroffene Fahrzeugbesitzer um Kontaktuafnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

