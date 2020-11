Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Aufmerksame Nachbarn vereiteln Einbruchsversuch

Zwei Täter flüchten

Zwei noch unbekannte Täter haben am Donnerstagabend (12.11.) im Dieburger Weg versucht über eine Terrassentür in eine Doppelhaushälfte einzubrechen. Bei ihrem kriminellen Vorhaben wurden sie von aufmerksamen Nachbarn beobachtet, die die Täter beherzt ansprachen und damit in die Flucht schlugen. Eine sofort nach der Verständigung der Polizei eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Aufgrund der zum Tatzeitpunkt herrschenden Dunkelheut liegt den Beamten keine Beschreibung der Flüchtenden vor. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Darmstädter Kripo (K21/22) zu melden (Rufnummer 06151/9690).

