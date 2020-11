Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zwei Autos auf Schulparkplatz beschädigt

RüsselsheimRüsselsheim (ots)

Zwei auf dem Parkplatz der Gustav-Heinemann-Schule in der Königstädter Straße abgestellte Autos, wurden in der Zeit zwischen Dienstag (10.11.) und Donnerstag (12.11.) von Unbekannten beschädigt. An beiden Fahrzeugen wurden Außenspiegel zerstört. In einem Fall stieg ein Täter auf das Fahrzeugdach des Wagens und zerkratzte den Lack. Insgesamt entstand ein Schaden von fast 3000 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

