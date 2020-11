Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Hochwertigen Kaffeeautomat aus Imbiss gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Groß-BieberauGroß-Bieberau (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (11.11.), 15 Uhr und Donnerstagmorgen (12.11.), 4 Uhr geriet ein Imbiss in der Jahnstraße in das Visier Krimineller. Über eine seitliche Eingangstür hatten sich die Täter Zugang zu dem Gastraum verschafft und dort einen Kaffeeautomaten mitgehen lassen. Der Wert des Gerätes wird auf etwa 4500 Euro geschätzt. Zusätzlich verursachten die Kriminellen durch ihr gewaltsames Vorgehen einen Sachschaden von 3500 Euro. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06154/63300 entgegen.

