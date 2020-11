Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Gutgläubig 38.000 Euro übergeben

Finanzielle Notlage stellt sich als Betrugsmasche heraus

HeppenheimHeppenheim (ots)

Eine finanzielle Notlage, in der sich eine angebliche Nichte eines Ehepaares aus Heppenheim befunden haben sollte, hat sich als dreiste Betrugsmasche herausgestellt. Gutgläubig übergab das Paar einer Frau, die sich mit dem falschen Familienname Braun vorstellte, am Mittwoch (11.11) gegen 13.30 Uhr das Geld. Im Vorfeld wurde das Ehepaar angerufen. Mit der bekannten Masche, dass dringend Geld für den Kauf einer Eigentumswohnung benötigt werde, konnte eine Kriminelle, die sich als Nichte ausgab, das Ehepaar täuschen.

Die Geldabholerin war zwischen 30 und 40 Jahre alt und dicklich. Die 1,60 Meter bis 1,70 Meter große Frau hat dunkle lange Haare und war zum Tatzeitpunkt mit einem dunklen Mantel bekleidet. Das Ehepaar gab an, dass die Frau ein südosteuropäisches Aussehen habe.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim ermittelt in dem Fall und warnt wiederholt eindringlich davor Geld oder Wertsachen an Fremde zu übergeben. Wer Verdächtiges zum Tatzeitpunkt im Wohngebiet südlich des Europaplatzes gemacht hat, meldet sich bitte unter der 06252 / 7060 bei den Ermittlern.

