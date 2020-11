Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Geparkter Pkw beschädigt und geflüchtet - Zeugenaufruf -

Ober-Ramstadt, Ortsteil RohrbachOber-Ramstadt, Ortsteil Rohrbach (ots)

Zwischen Dienstag, dem 10.11.2020, 16:30 Uhr und Mittwoch, dem 11.11.2020, 07:45 Uhr wurde in der Rodauer Straße Höhe der Hausnummer 6 im Ober-Ramstädter Stadtteil Rohrbach ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Audi A1 durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am Außenspiegel beschädigt. Am Audi A1 entstand ein Sachschaden in Höhe von 320EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter # 06154 / 6330 - 0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt im Verbindung zu setzten.

Berichterstatter: POK Maier, Polizeistation Ober-Ramstadt

